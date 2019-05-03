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Защитник «Милана» получил разрыв передней крестообразной связки колена

Защитник «Милана» получил разрыв передней крестообразной связки колена
Футбол / Италия

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара получил серьёзную травму на тренировке. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Уже сегодня он будет прооперирован, и станут известны точные сроки, которые футболист потратит на восстановление. Скорее всего, Кальдара будет вынужден пропустить не менее полугода. Отметим, что для 25-летнего футболиста эта травма стала уже третьей в нынешнем сезоне.

В сентябре прошлого года он не играл из-за травмы паха, а в октябре получил частичное повреждение ахиллого сухожилия и пропустил три месяца. Кальдара в нынешнем сезоне не провёл в чемпионате Италии ни одного матча. Защитник выступает за «Милан» с 2018 года.

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