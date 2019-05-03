Иньеста — Хави: лучший партнёр и пример профессионализма. Удачи на новом этапе!

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста в своём «твиттере» обратился к бывшему партнёру по «Барселоне» Хави, объявившему о решении завершить профессиональную карьеру по окончании сезона.



«Лучший партнёр. Для меня было честью расти рядом с тобой и делить с тобой лучшие моменты в карьере. Ты – пример профессионализма. Спасибо за всё, что ты подарил миру футбола. Удачи на новом этапе твоей жизни!» — говорится в сообщении Иньесты.



Хави — воспитанник «Барселоны». В 1998 году он дебютировал за основной состав каталонцев. С сине-гранатовыми полузащитник восемь раз стал чемпионом Испании, выиграл три Кубка Испании и четыре трофея Лиги чемпионов. В его активе также шесть Суперкубков Испании, два Суперкубка УЕФА и два титула чемпионата мира среди клубов. В составе сборной Испании Хави выиграл чемпионат мира (2010) и два чемпионата Европы (2008, 2012).

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