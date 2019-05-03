Федерация футбола Люксембурга подаст апелляцию на решение УЕФА по Мораесу

Федерация футбола Люксембурга подаст апелляцию на решение УЕФА о правомерности натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса. Об этом сообщил президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп.

Сегодня Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Мораеса за сборную Украины в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с Португалией и Люксембургом. Ранее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций завёл дело в отношении сборной Украины. Протест по участию Мораеса в матчах отбора Евро-2020 подали Футбольные федерации Португалии и Люксембурга. Они настаивали на том, что 31-летний нападающий не имел права выступать за сборную Украины, так как не прожил на новой родине пять лет подряд, не покидая страну на длительное время.

«Шансы на то, что вердикт будет вынесен в нашу пользу, малы, но мы всё равно будем подавать апелляцию», – цитирует Lageblatt Филиппа.