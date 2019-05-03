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Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»

Фото: Giampiero Sposito/Getty Images
Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»
Футбол / Испания

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что многие болельщики «Реала» хотели бы, чтобы он вернулся в мадридский клуб.

«Испанцы хорошо ко мне относились. Я этого не забуду. Я иду вперёд с поднятой головой, моя жизнь — открытая книга. Люди в Мадриде любят меня. Фанаты „Реала“ знают, что я много дал этому клубу. Люди останавливают меня на улице и говорят, чтобы я вернулся в „Реал“, они говорят: „Это твой дом“. Это то, что мне действительно нравится слышать.

В то же время люди всегда готовы судить. Они говорят, что ему 33, 34, 35 лет, он должен уйти. Но я хочу всех удивить. Они видят во мне человека, у которого никогда не должно быть проблем, который никогда не должен грустить из-за денег. Люди думают, что деньги решают все проблемы. Люди думают, что, если у вас есть деньги, вы не прожили определённые моменты в своей жизни. Они ждут, что я не забью пенальти или сыграю плохо в важной игре. Это жизнь, и я к ней готов», — цитирует Роналду El Pais.

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