Руководство «Челси» недовольно решением Сарри по Азару

Руководство «Челси» осталось недовольным тем фактом, что главный тренер команды Маурицио Сарри оставил нападающего Эдена Азара в запасе на первый полуфинальный матч Лиги Европы с «Айнтрахтом», сообщает The Times.

После матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1), в котором бельгийский футболист провёл на поле все 90 минут, ожидалось, что Азар выйдет в основном составе и в Германии, но Сарри решил выпустить форварда только в середине второго тайма. Издание отмечает, что это решение «сбило с толку» правление «Челси», которое хочет всегда видеть Азара на поле с первых минут.

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы, который состоялся на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне, была зафиксирована ничья — 1:1.