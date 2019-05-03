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Ковач: для меня Месси — лучший из лучших

Ковач: для меня Месси — лучший из лучших
Футбол / Испания

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Есть только один Месси. Не имеет значения, что я скажу о нём, этого в любом случае будет недостаточно. О нём можно говорить в превосходной степени, Месси этого заслуживает.

Как тренер или капитан национальной сборной, вы имеете право принимать участие в голосовании на «Золотой мяч». Вы можете поверить мне, Месси всегда получал мой голос. Конечно, есть и другие великие игроки, но для меня Лионель — лучший из лучших.

Вы можете видеть это, когда на стадионе присутствуют 80 или 90 тыс. человек, которые преклоняются перед его величием. Ты теряешь дар речи и просто счастлив, что этот человек существует на футбольном поле. Команда важна, но когда у вас есть такой выдающийся игрок, он всегда будет иметь значение», — приводит слова Ковача Omnisport.

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