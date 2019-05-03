Бридж: только Месси или Роналду могут заменить Азара в «Челси»

Бывший защитник «Челси» Уэйн Бридж выразил мнение, что лондонский клуб может столкнуться с серьёзными трудностями, если нападающий Эден Азар будет продан в летнее трансферное окно.

«Если «Челси» потеряет Азара, я не знаю, кем они смогут его заменить. Даже не буду рассуждать о потенциальных кандидатах, потому что Эден является одним из лучших игроков в мире. Только Лионель Месси или Криштиану Роналду могут его заменить. Мне кажется, «Челси» не сможет найти замену.

Переживаю, что в случае ухода Азара у лондонского клуба станет больше проблем. Им будет труднее, чем сейчас. Эден внёс огромный вклад в нынешнем сезоне, забив много голов и отдав немало результативных передач. Хотелось бы, чтобы он остался и продолжил помогать «Челси», — приводит слова Бриджа Goal.

Напомним, ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Азар может перейти в мадридский «Реал».