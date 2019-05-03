Бьельса сам заплатил штраф «Лидса» за шпионаж в размере £ 200 тыс.

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса сказал, что из собственного кармана заплатил штраф в размере £ 200 тыс. (примерно € 235 тыс.), которым руководство Английской футбольной лиги (EFL) наказало клуб за шпионаж.

«Финансовая санкция была выписана клубу, а не лично мне. Но я несу полную ответственность за случившееся. Принял решение выплатить всю сумму из своего кармана», — приводит слова Бьельсы BBC.

Напомним, перед домашним матчем 27-го тура Чемпионшипа с «Дерби Каунти» Марсело отправил ассистента шпионить за командой Фрэнка Лэмпарда. Встреча завершилась победой «Лидса» со счётом 2:0.

«Лидс», набрав 83 очка, занимает третье место в турнирной таблице Чемпионшипа. Команда Бьельсы сыграет в плей-офф за право выступать в следующем сезоне в Премьер-лиге.