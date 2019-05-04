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Комличенко: есть рекорд лиги! Первый в чешской истории футбола!

Комличенко: есть рекорд лиги! Первый в чешской истории футбола!
Футбол / Прочие турниры

Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко прокомментировал свой рекорд по числу голов за сезон в чемпионате Чехии.

«Есть рекорд лиги! Первый в чешской истории футбола! Всем спасибо за поддержку», — написал футболист в своём «инстаграме».

Напомним, что Комличенко забил 26 голов, побив достижение экс-форварда «Яблонца» Давида Лафаты, который отличился 25 раз в сезоне-2011/12.

23-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» форвард перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за € 400 тыс. Контракт Комличенко с чешским клубом действует до лета 2022 года.

В составе «Краснодара» Комличенко принял участие в шести матчах и стал автором одной результативной передачи.

Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон
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