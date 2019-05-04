Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон

Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко стал рекордсменом чемпионата Чехии по числу голов за сезон. Об этом сообщает Indes.cz.

Комличенко отметился дублем в матче 1-го тура плей-офф чешской Высшей лиги с «Теплице» (8:0) и довёл число голов в нынешнем сезоне до 26. Российский нападающий побил достижение экс-форварда «Яблонца» Давида Лафаты, который забил 25 голов в сезоне-2011/12.

«Я рад, что команда помогла Комличенко установить рекорд. Он действительно заслужил это. Сегодня это произошло. Я поздравляю Николая», — сказал главный тренер «Млады Болеслав» Йозеф Вебер.

«Мы все этого хотели», — добавил полузащитник команды Томаш Пржикрыл.

23-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» форвард перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за € 400 тыс.