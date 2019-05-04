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Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон

Фото: fkmb.cz
Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон
Футбол / Прочие турниры

Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко стал рекордсменом чемпионата Чехии по числу голов за сезон. Об этом сообщает Indes.cz.

Комличенко отметился дублем в матче 1-го тура плей-офф чешской Высшей лиги с «Теплице» (8:0) и довёл число голов в нынешнем сезоне до 26. Российский нападающий побил достижение экс-форварда «Яблонца» Давида Лафаты, который забил 25 голов в сезоне-2011/12.

«Я рад, что команда помогла Комличенко установить рекорд. Он действительно заслужил это. Сегодня это произошло. Я поздравляю Николая», — сказал главный тренер «Млады Болеслав» Йозеф Вебер.

«Мы все этого хотели», — добавил полузащитник команды Томаш Пржикрыл.

23-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» форвард перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за € 400 тыс.

Комличенко за 4 месяца подорожал на Transfermarkt на € 0,7 млн
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