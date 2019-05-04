Кьеллини: Роналду и Месси, как Федерер и Надаль

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал ничейный результат матча 35-го тура Серии А с «Торино» (1:1).

«Действовали лучше, чем в прошлую субботу, но всё равно хотим доказать, что мы лучше всех, что заслужили победу в чемпионате и можем начинать подготовку к следующему сезону. Возможно, не проявили максимум усилий, чтобы победить, но показали силу.

«Торино» проиграл только один матч в году, поэтому знали, что игра получится тяжелой. Соперник демонстрировал качественный футбол, но мы играли хорошо, думаю, результат справедлив.

Нам повезло, что живём в эпоху, когда можем наблюдать за игрой Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Они оба игроки мирового класса, как теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Один кажется лучше, но потом другой ему отвечает», – цитирует Кьеллини Football Italia.