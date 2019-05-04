Аллегри: футбол — это не точная наука, это искусство

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по поводу неудачного выступления команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, «Ювентус» покинул турнир на стадии 1/4 финала.



«Футбол — это не точная наука, это искусство. В противном случае можно было бы объяснить, почему, имея 38 процентов владения мячом в матче с „Реалом“, мы выиграли со счётом 3:1 в Лиге чемпионов прошлого сезона, а в этом сезоне доминировали в матче с „Аяксом“ и проиграли. Нельзя думать, что в футболе всё можно просчитать математически, ведь не всё так складывается.



Правильно, есть мнения, и меня можно критиковать, но я всё ещё верю, что мы должны объединить знания прошлого и ожидания будущего. Игроки — звёзды, участники игры, и мы, тренеры, можем только организовать подходящие условия, чтобы футболисты могли проявить себя наилучшим образом. Люди могут критиковать мой стиль, но работа тренера заключается в том, чтобы приносить результаты своему клубу», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Аллегри: поражение «Ювентуса» было бы незаслуженным