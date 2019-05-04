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Роджерс: Стерлинг — один из лучших футболистов в мире

Роджерс: Стерлинг — один из лучших футболистов в мире
Футбол / Англия

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс, ранее возглавлявший «Ливерпуль», поделился мнением о бывшем подопечном, а ныне игроке «Манчестер Сити» Рахиме Стерлинге.

«Что мне сразу понравилось в Стерлинге, так это то, что для молодого юноши он уже твёрдо знал, кем хочет быть. Он хотел быть одним из лучших игроков в мире в своём возрасте. Сейчас Рахим поднял свою игру до уровня, когда он является одним из лучших футболистов в мире. Он всегда был кем-то, не переставал усердно работать и не ждал, что всё на него свалится лишь из-за невероятного таланта. Это был парень, который заботился о своём теле и о своей жизни, и всегда имел шанс достичь успеха.

Переход Стерлинга в „Манчестер Сити“ — это не вопрос денег. Если бы речь шла о деньгах, он мог бы остаться в „Ливерпуле“. Но речь шла о том, чтобы стать лучше, чем он был», — приводит слова Роджерса Goal.com.

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