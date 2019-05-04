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Ван Дейк: если «Ливерпуль» уступит «МС», будем знать, что сделали всё возможное

Ван Дейк: если «Ливерпуль» уступит «МС», будем знать, что сделали всё возможное
Футбол / Англия

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в преддверии матча 37-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» поделился мнением о текущем сезоне.

«Всё ещё возможно. У нас осталось две игры, и мы постараемся сделать всё, чтобы добиться победы. Это единственное, на чём мы можем сосредоточиться, и, если что-то изменится в борьбе с „Манчестер Сити“, это будет прекрасно для нас. Если нет, мы завершим сезон с надеждой на 97 очков и с осознанием, что сделали всё возможное.

Это особенный сезон, наслаждаюсь каждым его моментом. Хорошая форма позволила мне принять участие почти в каждом матче сезона. Это фантастически для всех нас, мы все прониклись атмосферой сезона и получили удовольствие», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

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