Аллегри: Роналду сможет играть ещё несколько лет

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением, как долго смогут ещё играть форвард его команды Криштиану Роналду и капитан «Барселоны» Лионель Месси.

«Не знаю, как долго у Месси и Роналду будет присутствовать желание продолжать карьеру. Могу говорить только о Криштиану, ведь я никогда не тренировал Месси. Он настоящий профессионал. Он сможет играть ещё на протяжении нескольких лет. Сложно представить, что в будущем будет новый Лео Месси или новый Криштиану Роналду. Понятно, что в будущем будут другие великие игроки, но никто не будет похож на них», — цитирует Аллегри El Mundo Deportivo.

5 февраля Роналду исполнилось 34 года. 24 июня Месси будет праздновать 32-й день рождения.