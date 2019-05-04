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«Томь» одержала победу в домашнем матче с курским «Авангардом»

«Томь» одержала победу в домашнем матче с курским «Авангардом»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала курский «Авангард». Встреча состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Томи» Николай Калинский, отправивший мяч в ворота «Авангарда» на 56-й минуте. Таким образом, «Томь» прервала безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 5 матчей.

«Томь» набрала 60 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (52) — на 7-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 66 очков в 34 матчах.

В следующем туре ФНЛ «Томь» на выезде сыграет с «Шинником», а «Авангард» примет «Сочи». Обе встречи состоятся 11 мая.

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
04 мая 2019, суббота. 12:00 МСК
Томь
Томск
1 : 0
Авангард К
Курск
1:0 – Калинский – 56
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