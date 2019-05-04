«Томь» одержала победу в домашнем матче с курским «Авангардом»

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала курский «Авангард». Встреча состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Томи» Николай Калинский, отправивший мяч в ворота «Авангарда» на 56-й минуте. Таким образом, «Томь» прервала безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 5 матчей.



«Томь» набрала 60 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (52) — на 7-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 66 очков в 34 матчах.



В следующем туре ФНЛ «Томь» на выезде сыграет с «Шинником», а «Авангард» примет «Сочи». Обе встречи состоятся 11 мая.