Неймар — о Хави: машина

Форвард «ПСЖ» Неймар обратился к полузащитнику катарского «Аль-Садд» Хави, который на днях объявил о завершении карьеры игрока по окончании сезона.

«Машина… Для меня большая честь быть частью твоего пути в футболе и пережить невероятные моменты с тобой. Большое спасибо за всё, что ты сделал для футбола. Твоя магия останется навсегда! Крепко обнимаю, легенда», — написал Неймар в своём «инстаграме».

Фото доступно в "инстаграме" Неймара.

Неймар и Хави вместе выступали за «Барселону» с 2013 по 2015 год. За это время команда выиграла 4 трофея — Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. По окончании сезона-2014/15 Хави на правах свободного агента перешёл в «Аль-Садд». Неймар покинул «Барселону» летом 2017 года.