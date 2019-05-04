«Ахмат» — «Зенит»: Барриос, Азмун и Дриусси сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 4 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Аблае.



Запасные: Гудиев, Родолфо, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.



«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Шатов, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси.



Запасные: Кержаков, Гойло, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.



«Зенит» набрал 57 очков в 26 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (35) — на 10-м месте.