Фойт получил красную карточку через 2 минуты после выхода на замену

Игроки «Тоттенхэм Хотспур» получили две красные карточки от арбитра Крейга Поусона в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», который в эти минуты проходит на стадионе «Виталити — Дин Корт».

На 43-й минуте красную карточку получил форвард лондонской команды Сон Хын Мин. На второй тайм на поле вместо Тоби Алдервейрелда в составе «шпор» появился Хуан Маркос Фойт. Однако уже через две минуты после выхода на замену 21-летний игрок был удалён за грубый фол против Натана Аке.

Таким образом, команда Маурисио Почеттино заканчивает матч вдевятером. К 67-й минуте счёт в игре не открыт — 0:0.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» занимает 3-е место, набрав 70 очков.