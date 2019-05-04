«Мордовия» прервала серию без побед в ФНЛ, обыграв «Ротор»

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Мордовия» принимала волгоградский «Ротор». Встреча состоялась на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 62-й минуте главный арбитр встречи Игорь Низовцев показал прямую красную карточку полузащитнику «Ротора» Артёму Попову, после чего гости были вынуждены остаться в меньшинстве. Через 14 минут хавбек «Мордовии» Филипп Дворецков забил единственный гол в матче. Таким образом, «Мордовия» прервала безвыигрышную серию в ФНЛ, которая длилась на протяжении 8 матчей.



«Мордовия» набрала 44 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Ротор» (47) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Сочи» (67).