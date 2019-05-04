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«Мордовия» прервала серию без побед в ФНЛ, обыграв «Ротор»

«Мордовия» прервала серию без побед в ФНЛ, обыграв «Ротор»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Мордовия» принимала волгоградский «Ротор». Встреча состоялась на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 62-й минуте главный арбитр встречи Игорь Низовцев показал прямую красную карточку полузащитнику «Ротора» Артёму Попову, после чего гости были вынуждены остаться в меньшинстве. Через 14 минут хавбек «Мордовии» Филипп Дворецков забил единственный гол в матче. Таким образом, «Мордовия» прервала безвыигрышную серию в ФНЛ, которая длилась на протяжении 8 матчей.

«Мордовия» набрала 44 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Ротор» (47) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Сочи» (67).

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
04 мая 2019, суббота. 15:00 МСК
Мордовия
Саранск
1 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 – Дворецков – 76
Удаления: нет – Попов, 62
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