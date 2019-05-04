«Ахмат» — «Зенит»: Смольников получил травму и был заменён в первом тайме

Защитник «Зенита» Игорь Смольников из-за травмы не смог доиграть выездной матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

Смольников получил повреждение в первом тайме встречи. Вместо него на поле на 36-й минуте вышел защитник Александр Анюков.

Матч «Ахмат» — «Зенит» сейчас проходит в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи. На перерыв команды ушли при счёте 0:0.

«Зенит», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (35) занимает 10-е место.

В 28-м туре грозненский клуб на своём поле 11 мая сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а команда из Санкт-Петербурга 12-го примет московский ЦСКА.