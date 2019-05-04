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Гол Дриусси на 87-й минуте спас «Зенит» от поражения в матче с «Ахматом»

Гол Дриусси на 87-й минуте спас «Зенит» от поражения в матче с «Ахматом»
Футбол / РПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Матюнин из Москвы.

Счёт был открыт на 55-й минуте. Автором гола стал Исмаэл, которому ассистировал Раванелли. На 87-й минуте «Зенит» ушёл от поражения благодаря голу Себастьяна Дриусси. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Антон Заболотный.

«Зенит», набрав 58 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (36) — на 8-м месте.

В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА. Матч состоится 12 мая. «Ахмату» предстоит выездная игра с «Крыльями Советов», которая пройдёт 11 мая.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
04 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 – Исмаэл – 55, 1:1 – Дриусси – 87
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