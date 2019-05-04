Гол Дриусси на 87-й минуте спас «Зенит» от поражения в матче с «Ахматом»

В матче 27-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Матюнин из Москвы.

Счёт был открыт на 55-й минуте. Автором гола стал Исмаэл, которому ассистировал Раванелли. На 87-й минуте «Зенит» ушёл от поражения благодаря голу Себастьяна Дриусси. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Антон Заболотный.

«Зенит», набрав 58 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (36) — на 8-м месте.

В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА. Матч состоится 12 мая. «Ахмату» предстоит выездная игра с «Крыльями Советов», которая пройдёт 11 мая.