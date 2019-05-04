Точный дальний удар Халка помог «Шанхаю» победить «Гуанчжоу»

В матче 8-го тура чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» обыграл «Гуанчжоу Фули» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Шанхае на стадионе «Шанхай стэдиум». Обслуживал матч арбитр Мухаммад Таки Аль-Джафари из Сингапура.

Счёт был открыт на 60-й минуте. Автором гола стал Шэнлон Ли. На 74-й минуте преимущество хозяев удвоил бывший нападающий «Зенита» Халк, которому ассистировал экс-игрок «Челси» Оскар.

«Шанхай СИПГ», набрав 19 очков, вышел на второе место в турнирной таблице китайской Суперлиги. «Гуанчжоу Фули» (8) — на 8-м месте.

В следующем туре «Шанхай СИПГ» на своём поле сыграет с «Шаньдун Лунэн». «Гуанчжоу Фули» предстоит гостевая встреча с «Тяньцзинь Тэда». Оба матча состоятся в воскресенье, 12 мая.