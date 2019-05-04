Сёмин — о чемпионстве «Зенита»: поздравим их — да и всё, что тут ещё сказать?

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Этот результат позволил «Зениту» досрочно стать чемпионом.

«Арсенал» был более агрессивен, настойчив. Мы допускали ошибки, но игроки «Арсенала» заставили нас их совершить. Они выиграли больше единоборств, отсюда победа.

Чемпионство «Зенита»? Поздравим их — да и всё. Что тут ещё сказать? Появился новый чемпион. Тула им в этом сильно помогла», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

«Железнодорожники», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице российского первенства, «оружейники» (42) — шестое.