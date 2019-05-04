«Зенит» получит кубок чемпионов России по футболу на вечное хранение

«Зенит» досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. Для команды из Санкт-Петербурга этот титул стал пятым в истории. Сине-бело-голубые получат кубок чемпионов России на вечное хранение, сообщает пресс-служба турнира.

«Согласно Положению о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу» клуб, команда которого выигрывает чемпионат России по футболу три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает приз навечно, а РФПЛ изготавливает новый приз», — говорится в сообщении Премьер-Лиги.

Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» и ЦСКА. Красно-белые становились чемпионами 10 раз (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017), «армейцы» — шесть (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016).