Адвокат: горжусь чемпионством «Зенита», выражаю большое уважение Семаку

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал победу клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я очень горжусь, что «Зенит» стал чемпионом. Желаю персоналу, игрокам и руководству всего наилучшего в будущем. Хочу выразить большое уважение моему бывшему игроку — Сергею Семаку. Выиграть чемпионат — это нечто особенное, это его заслуга. Передаю огромный привет фанатам, ведь они такие классные!» — сказал Адвокат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Зенита» впервые стал чемпионом России в 2007 году. Командой тогда руководил Адвокат. Всего в активе сине-бело-голубых пять титулов. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).