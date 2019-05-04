Аджоев: мы очень рады, что Дзюба наконец-то стал чемпионом России

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:0), которая позволила «Зениту» досрочно стать чемпионом страны.

«Приятно, конечно, что мы самым непосредственным образом влияем на распределение мест в верхней части турнирной таблицы. Уверенно выиграли у действующего чемпиона, который теперь уже сложил свои полномочия, и таким образом помогли досрочно занять первое место «Зениту». Разумеется, поздравляем команду из Санкт-Петербурга с заслуженной победой.

Тем не менее прежде всего мы играем для своих болельщиков, которые снова заполнили стадион. Это наш основной стимул и главная мотивация в любом матче. Плюс на концовку сезона у «Арсенала» есть свои турнирные задачи. Мы стараемся побеждать в каждой игре, набирать очки. А дальше будет видно, что из этого получится.

Было ли приятно сделать чемпионом Артёма Дзюбу? Естественно, мы очень рады, что он наконец-то стал чемпионом России. И поздравляем его. Наверное, символично, что сейчас тульский «Арсенал» повлиял на это. В прошлом году Артём отлично провёл вторую половину чемпионата в Туле, вернулся в сборную и великолепно выступил на чемпионате мира. Но всё-таки правильнее говорить, что чемпионом он себя сделал сам вместе с командой, мы же просто предоставили ему возможность реанимировать карьеру, чем он блестяще воспользовался. Это, кстати, касается не только его. Игроки в Туле растут, развиваются и очень серьёзно прибавляют. Можно назвать не одну и не две фамилии. Считаю, что, помимо набранных очков и заполненных трибун, это тоже критерий, по которому нужно оценивать тульский «Арсенал», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».