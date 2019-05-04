«Сельта» — «Барселона»: Дембеле заменён на 6-й минуте из-за травмы

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (на данный момент счёт 0:0, идёт первый тайм).

Форвард был заменён уже на 6-й минуте. Вместо него на поле вышел Алекс Кольядо.

В ближайшее время француз пройдёт медицинское обследование, после результатам которого станут известны степень серьёзности травмы, а также сроки восстановления игрока. Эта травма стала уже не первой для Дембеле в этом сезоне.

В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле принял участие в 28 матчах испанского национального чемпионата (в 19 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.