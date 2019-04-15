Бартомеу: Дембеле намного сильнее Неймара как игрок

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сравнил нападающего Усмана Дембеле с экс-форвардом каталонского клуба Неймаром, который сейчас выступает за «ПСЖ».

«Я уже говорил, что Дембеле и Коутиньо появились у нас с продажи Неймара. Усман сейчас лучше Неймара, он намного сильнее его как игрок. Дембеле полностью адаптировался в „Барселоне“.

Коутиньо — отличный игрок, он становится всё лучше и лучше. Играть в «Барселоне» нелегко, но мы многого ждём от него», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. На счету 27-летнего Неймара 13 голов и шесть голевых передач в 13 матчах Лиги 1.