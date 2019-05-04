Данни: Семак заслужил этот титул, но для меня вся команда — герои

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни прокомментировал победу клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я в настоящем восторге! Поздравляю всю команду с таким выдающимся сезоном! Он получился отличным для клуба, всё-таки ещё один титул в копилке.

Прекрасно видеть Семака чемпионом. Он заслужил этот титул. Но для меня вся команда — герои. Только вместе они смогли сделать этот сезон столь хорошим», — приводит слова Данни сайт телеканала «360».

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).

Таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».