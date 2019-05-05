Иванович: нельзя расслабляться, можно отдохнуть, а потом надо готовиться к ЦСКА

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал чемпионство команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мы ожидали этого, хотели стать чемпионами за три тура до конца. Это тяжело, это большой успех для всех нас. Самое лучшее — выигрывать на поле, но у нас будет возможность отпраздновать на поле с болельщиками. Поэтому нельзя расслабляться, можно отдохнуть, а потом надо готовиться к игре с ЦСКА», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).

В последних трёх турах нынешнего сезона Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА (12 мая) и красноярским «Енисеем» (26 мая), а также проведёт выездную встречу с «Ростовом» (19 мая).