Стоцкий: «Ростов» — боевая команда, «Краснодару» предстоит тяжёлый матч

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».



«Ростов» — боевая команда с хорошими исполнителями, с организованной обороной. Будет тяжёлый матч, но мы выйдем играть только на победу", — приводит слова Стоцкого пресс-служба краснодарской команды.



Матч 27-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар» состоится сегодня, 5 мая, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Краснодар» набрал 46 очков в 26 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (36) — на 9-м месте в таблице чемпионата России. Ранее титул чемпиона РПЛ досрочно завоевал петербургский «Зенит».

Стоцкий — о 1-м голе за «Краснодар»: эмоции положительные, главное, что выиграли