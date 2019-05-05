Дубль Тикиньо — в видеообзоре матча «Порту» — «Авеш»

В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Авеш». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Порту» Хесус Корона. Через 12 минут главный арбитр встречи Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге назначил пенальти в ворота «Авеша», который успешно реализовал нападающий хозяев Тикиньо. Во втором тайме, на 68-й минуте хавбек «Порту» Вилсон Манафа забил третий гол. Через 2 минуты Тикиньо оформил дубль.



«Порту» набрал 79 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Авеш» (36) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Бенфика», набравшая 81 очко в 32 матчах.