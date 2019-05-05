«Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся в 16:00

Сегодня, 5 мая, в матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд Таун» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» в Хаддерсфилде. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. Ассистентами главного судьи станут Гарри Леннард и Скотт Леджер. В роли резервного рефери в этом матче выступит Майк Дин.



«Манчестер Юнайтед» набрал 65 очков в 36 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Хаддерсфилд Таун» (14) — на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Англии. Ранее «Хаддерсфилд» лишился шансов на сохранение прописки в английской Премьер-лиге.