Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Хетафе» увеличил отрыв от «Севильи» в таблице Примеры, обыграв «Жирону»

«Хетафе» увеличил отрыв от «Севильи» в таблице Примеры, обыграв «Жирону»
Футбол / Испания

В матче 36-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Жирону». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Хорхе Молина, отличившийся на 16-й минуте после передачи защитника Димитри Фулкье. В середине второго тайма «Жирона» осталась в меньшинстве из-за удаления хавбека Борхи Гарсии. Спустя восемь минут преимущество «Хетафе» увеличил форвард Родригес Анхель, голевой пас отдал защитник Бруно Гонсалес.

«Хетафе» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв команды Пепе Бордаласа от «Севильи» увеличился на три очка. «Жирона» (37) — на 17-м месте.

Календарь матчей Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».

Испания - Примера. 36-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Хетафе
Хетафе
2 : 0
Жирона
Жирона
1:0 – Молина – 16, 2:0 – Анхель – 77
Удаления: нет – Борха Гарсия, 69
«Севилья» потерпела разгром от «Леганеса» и опустилась на 5-е место в Примере
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент