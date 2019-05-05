«Хетафе» увеличил отрыв от «Севильи» в таблице Примеры, обыграв «Жирону»

В матче 36-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Жирону». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Хорхе Молина, отличившийся на 16-й минуте после передачи защитника Димитри Фулкье. В середине второго тайма «Жирона» осталась в меньшинстве из-за удаления хавбека Борхи Гарсии. Спустя восемь минут преимущество «Хетафе» увеличил форвард Родригес Анхель, голевой пас отдал защитник Бруно Гонсалес.

«Хетафе» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв команды Пепе Бордаласа от «Севильи» увеличился на три очка. «Жирона» (37) — на 17-м месте.

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