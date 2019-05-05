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Источник: «Зенит» предложил € 6 млн за Эльмаса, «Фенербахче» хочет € 10-12 млн

Источник: «Зенит» предложил € 6 млн за Эльмаса, «Фенербахче» хочет € 10-12 млн
Футбол / РПЛ

«Зенит» сделал «Фенербахче» первое предложение о покупке полузащитника Эльйифа Эльмаса. Клуб из Санкт-Петербурга готов приобрести игрока сборной Македонии за € 6 млн плюс бонусы, сообщает Fotospor.

Предложение сине-бело-голубых не устраивает «Фенербахче». Руководство турецкого клуба хочет выручить с трансфера 19-летнего игрока как минимум € 10-12 млн.

На Эльмаса претендуют также «Тоттенхэм Хотспур» и «Торино». «Фенербахче» не собирается спешить с продажей хавбека. «Жёлтые канарейки» рассчитывают, что с открытием летнего трансферного окна получат более выгодные предложения.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Эльйиф принял участие в 27 матчах (15 — в стартовом составе). В его активе 3 гола. Эльмас дебютировал за национальную команду Македонии в 17 лет.

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