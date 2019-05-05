Гол на 93-й минуте помог «Уфе» избежать поражения в матче с «Крыльями Советов»

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали «Уфу». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник самарской команды Артём Тимофеев, отличившийся на 12-й минуте после передачи хавбека Дениса Ткачука. На 93-й минуте защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру сравнял счёт, голевой пас отдал защитник Алексей Никитин.

«Крылья Советов» прервали серию из трёх поражений в чемпионате России. «Уфа» не проигрывает уже в течение трёх матчей подряд. В предыдущих турах команда Вадима Евсеева одержала одну победу и один раз сыграла вничью.

«Крылья Советов», набрав 28 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Уфа» (26) — 14-е.

В 28-м туре российского первенства «Крылья Советов» на выезде 11 мая сыграют с грозненским «Ахматом», а «Уфа» на следующий день в гостях встретится с московским «Спартаком».