Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, руководство шотландского клуба заинтересовано в назначении 56-летнего португальца на пост главного тренера команды. Отмечается, что Моуринью, в свою очередь, готов рассмотреть предложение «Селтика». Ранее сообщалось, что Моуринью заинтересован в продолжении карьеры в «Пари Сен-Жермен».
«Если Томас Тухель останется в „ПСЖ“, Моуринью мог бы согласиться на вариант с „Селтиком“, — отметил агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Моуринью.
Напомним, последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который специалист покинул в декабре 2018 года. Ранее португалец возглавлял такие команды, как «Челси», «Интер», «Реал», и другие.
Фото: Clive Rose/Getty Images
Моуринью может возглавить «Селтик»