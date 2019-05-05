Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, руководство шотландского клуба заинтересовано в назначении 56-летнего португальца на пост главного тренера команды. Отмечается, что Моуринью, в свою очередь, готов рассмотреть предложение «Селтика». Ранее сообщалось, что Моуринью заинтересован в продолжении карьеры в «Пари Сен-Жермен».



«Если Томас Тухель останется в „ПСЖ“, Моуринью мог бы согласиться на вариант с „Селтиком“, — отметил агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Моуринью.



Напомним, последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который специалист покинул в декабре 2018 года. Ранее португалец возглавлял такие команды, как «Челси», «Интер», «Реал», и другие.

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