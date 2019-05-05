Божович: до травм Корниленко и Самедова «Крылья Советов» контролировали игру

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвёл итоги матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).



«Играли мы в целом хорошо, вовремя забили гол. До травм, которые случились в первом тайме, мы контролировали игру. У нас очень много потерь. Сегодня мы лишились двух опытных игроков, Корниленко и Самедова. Во втором тайме нам пришлось сложно. „Уфа“ больше владела мячом, мы допустили одну ошибку в обороне, и нам забили. Сегодня мы были чуть лучше соперника, но это футбол», — приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов».



«Крылья Советов», набрав 28 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Уфа» (26) — 14-е. В 28-м туре российского первенства «Крылья Советов» на выезде 11 мая сыграют с грозненским «Ахматом», а «Уфа» на следующий день в гостях встретится с московским «Спартаком».

Гол на 93-й минуте помог «Уфе» избежать поражения в матче с «Крыльями Советов»