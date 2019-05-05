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Фанаты ЦСКА перед игрой с «Динамо» вывесили баннер со словами из песни «Городок»

Фанаты ЦСКА перед игрой с «Динамо» вывесили баннер со словами из песни «Городок»
Футбол / РПЛ

Болельщики московского ЦСКА перед домашним матчем 27-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» вывесили баннер со словами: «Здесь нет зависти и злости. Здесь без спроса ходят в гости». Это строчка из песни Анжелики Варум «Городок», сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Баннер фанатов ЦСКА
Баннер фанатов ЦСКА
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Дерби ЦСКА — «Динамо» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи. К 23-й минуте счёт 0:0.

ЦСКА, набрав 44 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» (29) — 12-е.

В 28-м туре бело-голубые в Химках 10 мая примут «Ростов», а «армейцы» 12 мая в Санкт-Петербурге сыграют с местным «Зенитом».

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