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«Нант» разгромил «Дижон» в матче Лиги 1

«Нант» разгромил «Дижон» в матче Лиги 1
Футбол / Франция

Завершилось три матча 35-го тура чемпионата Франции. «Монпелье» принимал «Амьен», «Нант» — «Дижон», а «Тулуза» — «Ренн».

В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1. На гол Стивена Мендосы хозяева ответили результативным ударом Флорана Молле.

Во второй встрече хозяева разгромили гостей со счётом 3:0. В составе «Нанта» забивали Абдулайе Туре, Калифа Кулибали, реализовавший пенальти, и Валентин Ронжье.

Третья игра завершилась с результатом 2:2. Сначала гостей вперёд вывел М'Байе Ньянг. Затем хозяевам усилиями Джимми Дурмаза, реализовавшего пенальти, и Матьё Доссеви удалось выйти вперёд. Однако результативный удар Исмаилы Сарра с 11-метровой отметки на 58-й минуте установил окончательный счёт матча.

Франция - Лига 1. 35-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Монпелье
Монпелье
1 : 1
Амьен
Амьен
0:1 – Мендоса – 66, 1:1 – Молле – 81
Франция - Лига 1. 35-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Нант
Нант
3 : 0
Дижон
Дижон
1:0 – Туре – 51, 2:0 – Кулибали – 74 (пен), 3:0 – Ронжье – 80
Удаления: нет – Агер, 73
Франция - Лига 1. 35-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Тулуза
Тулуза
2 : 2
Ренн
Ренн
0:1 – Ньянг – 35, 1:1 – Дурмаз – 40 (пен), 2:1 – Доссеви – 51, 2:2 – Сарр – 58 (пен)
Головин и Фалькао — в стартовом составе «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»
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