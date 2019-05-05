«Нант» разгромил «Дижон» в матче Лиги 1

Завершилось три матча 35-го тура чемпионата Франции. «Монпелье» принимал «Амьен», «Нант» — «Дижон», а «Тулуза» — «Ренн».

В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1. На гол Стивена Мендосы хозяева ответили результативным ударом Флорана Молле.

Во второй встрече хозяева разгромили гостей со счётом 3:0. В составе «Нанта» забивали Абдулайе Туре, Калифа Кулибали, реализовавший пенальти, и Валентин Ронжье.

Третья игра завершилась с результатом 2:2. Сначала гостей вперёд вывел М'Байе Ньянг. Затем хозяевам усилиями Джимми Дурмаза, реализовавшего пенальти, и Матьё Доссеви удалось выйти вперёд. Однако результативный удар Исмаилы Сарра с 11-метровой отметки на 58-й минуте установил окончательный счёт матча.