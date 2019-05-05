Головин и Фалькао — в стартовом составе «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 35-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном». Российский полузащитник монегасков Александр Головин появится на поле с первых минут игры. Встреча пройдёт на стадионе «Луи II». Стартовый свисток в игре будет дан в 18:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. Помогать ему будут Орельен Друэ и Мехди Рахмуни. Резервный судья — Фаузи Беншабан.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик, Налдо, Лопес, Силва, Головин, Мартинш, Фалькао.

В турнирной таблице французской Лиги 1 «Сент-Этьен» занимает 4-е место и имеет в активе 59 очков. «Монако» располагается на 16-м месте, набрав 33 очка. Команда Головина ведёт борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе.