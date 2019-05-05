Бийол: ЦСКА потерял два очень важных очка в битве за Лигу чемпионов

Словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:2).



«Мы потеряли два очень важных очка в битве за Лигу чемпионов. Есть ли у нас ещё шансы? Конечно. У «Краснодара» сегодня тяжёлый матч, а мы должны побеждать в оставшихся трех. Конечно, хотели бы испортить праздник «Зениту» и выиграть. Они слишком счастливы, чтобы быть озабоченным одним матчем. Они будут играть на 100% против нас, но и мы тоже подойдем готовыми на все 100%», — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав 45 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (30) — на 12-м месте.