«Челси» объявил об уходе Килиана Азара

«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вингера Килиана Азара.

«Футбольный клуб „Челси“ договорился с „Серкль Брюгге“ по трансферу Килиана Азара. Футболист провёл текущий сезон в аренде в „Серкль Брюгге“. Он забил 4 гола в 21 матче за команду во всех турнирах. В „Серкль Брюгге“ он перейдёт на постоянной основе после открытия летнего трансферного окна. „Челси“ благодарит Килиана за его служение клубу и желает ему удачи на следующем этапе его карьеры», — говорится в заявлении лондонского клуба.

Килиан Азар перешёл в «Челси» из венгерского «Уйпешта» летом 2017 года. За первую команду лондонского клуба он не сыграл ни одного матча. Его нынешний контракт с синими рассчитан до лета 2020 года.