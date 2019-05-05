38-летний Калачёв впервые сыграл за «Ростов» в 2019 году

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв впервые появился в матче своей команды в 2019 году.

Хавбек, которому 1 мая исполнилось 38 лет, вышел на замену в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который в эти минуты проходит на «Ростов Арене». На 68-й минуте он появился на поле вместо Данила Глебова.

В последний раз в составе «Ростова» Калачёв играл в ноябре прошлого года. Тогда в матче 1/8 финала Кубка России его результативная передача помогла команде обыграть «Зенит» со счётом 3:1.

Всего в нынешнем сезоне на клубном уровне футболист сыграл 10 матчей и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до ближайшего лета. Ранее в России он также выступал за «Химки» и «Крылья Советов».