Мусаев: мы отдали «Ростову» концовку и упустили победу

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

«Считаю, что большую часть матча мы контролировали игру. У нас было много хороших моментов, но затем мы отдали концовку сопернику и стали действовать менее агрессивно в отборе. У «Ростова» стало появляться больше свободных зон, вследствие чего наша команда не смогла удержать победу.



Думаю, что с «Ростовом» всем неудобно играть. Не вижу никакой проблемы в стиле этой команды, половина чемпионата России играет в такой футбол. Пять защитников, быстрые атаки, хорошо поставленные стандарты. Это не проблема, это реальность нашего футбола. Соответственно мы должны искать ресурсы, чтобы справляться с этим.



Что касается результативности «Ростова» в концовках матчей, трудно сказать, в чём наша проблема. Каждый матч — это отдельная история. Когда-то мы забиваем в концовках, когда-то соперник. У меня нет ответа на этот вопрос.



Я не согласен, что мы сегодня играли в два опорника. В фазе обороны мы всегда играем 4-4-1-1, весь чемпионат России проходит по такой схеме. Мы немного изменили структуру атаки, играли 3-4-3. Обычно, когда играешь против соперника, который действует с двумя нападающими, в эту зону садится опорный. Сегодня опорного играл Фьолусон и садился в фазе атаки третьим, чтобы лучше развивать свои атаки. Соответственно при потере мяча эта тройка должна была убирать двух нападающих.



Что касается сегодняшней позиции Фьолусона, я не думаю, что это замена Каборе. Это решение было принято исходя из игры соперника и текущего состояния футболистов. Мы ещё не думаем на следующий год, надо сначала закончить этот сезон. Затем мы будем анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решение, куда нам дальше двигаться», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.