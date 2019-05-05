Сафонов: «Краснодар» будет стремиться занять второе место

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился целями своей команды на оставшуюся часть сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Мы будем стремиться занять второе место. У нас есть мотивация на каждый матч. Сейчас нам нужно выиграть оставшиеся матчи и в конце посмотрим, что из этого выйдет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

После 27 сыгранных туров «Краснодар» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева набрала 47 очков. От «Локомотива», который располагается на 2-м месте, «быки» отстают всего на 2 очка. В оставшихся 3 турах «Краснодару» предстоит встретиться с «Енисеем» (в гостях), «Арсеналом» (в гостях) и «Рубином» (дома).