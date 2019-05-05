Рэмси не смог сдержать слёз, прощаясь с фанатами «Арсенала»

Валлийский полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси попрощался с фанатами лондонского клуба после матча 37-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1).

Хавбек не смог сдержать слёз после своей речи. Напомним, что Рэмси летом перейдёт в туринский «Ювентус» на правах свободного агента.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Арсенала».

28-летний Рэмси перешёл в «Арсенал» летом 2008 года из «Кардифф Сити». Сумма трансфера составила € 6,4 млн. Всего за лондонский клуб он провёл 371 матч во всех турнирах, в которых стал автором 65 забитых мячей, а также отдал 65 результативных передач.

Кроме того, с болельщиками «Арсенала» попрощался вратарь Петр Чех, который завершает карьеру по окончании сезона, а также нападающий Дэнни Уэлбек, чей контракт истекает ближайшим летом.