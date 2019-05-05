«Ростов» анонсировал продажу фартовых шапок-элдорок

«Ростов» в своём «твиттере» развил тему синей шапки, в которой форвард команды Эльдор Шомуродов забил гол на 89-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«В этих шапках вы будете неудержимы, а ваша голова будет вас выручать в ответственные моменты!» — говорится в сообщении клуба.

Фото доступно в "твиттере" «Ростова».

Напомним, в одном из эпизодов сегодняшней игры Шомуродов получил травму, из-за чего был вынужден облачиться в синюю шапку. Именно в ней он нанёс удар головой, который и оказался результативным. Гол 23-летнего нападающего принёс его команде итоговую ничью.

В текущем сезоне на клубном уровне Шомуродов принял участие в 28 матчах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.