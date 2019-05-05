Фьолусон: очень расстроен, что «Краснодар» не добился победы

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

«Я очень расстроен, что мы не добились победы. Мы хорошо играли, контролировали игру ровно до того момента, как «Ростов» забил гол. Сейчас я не анализирую свою игру, я огорчён, что мы упустили 3 очка.



Мы знаем, что счёт 1:0 — это очень опасно, в любой момент соперник может уравнять шансы. Мы пытались забить второй гол, бежали вперёд. У нас было несколько хороших моментов, но, к сожалению, из этого ничего не вышло.



Сегодняшняя игра похожа на матч, который проходил в Краснодаре в декабре. Там мы забили два мяча в первом тайме, затем «Ростов» вернулся в игру и сравнял счёт», — передаёт слова Фьолусона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.